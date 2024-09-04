Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

13.10.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Алгазин Пётр Иванович

Мать: Алгазина Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Аграфена Всильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Сын: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Алгазин Милитей (Милентий) Автомович (Автономович)

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна

Рождение ребёнка
15.04.1862 ст.

Сын: Алгазин Епифаний Автомович (Автономович)

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна

ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна

Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна

Восприемник
03.01.1914 ст.
Павел Иванович Алгазин
Смерть
13.10.1916 ст.

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