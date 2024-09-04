Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1832 ст.
Дата смерти13.10.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Алгазин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Сын: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1862 ст.
Сын: Алгазин Епифаний Автомович (Автономович)
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Сын: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Сын: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Всильевна
Восприемник
03.01.1914 ст.
Павел Иванович Алгазин
Смерть
13.10.1916 ст.