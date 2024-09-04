Алгазин Григорий Автомович (Автономович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Григорий Автомович (Автономович)

Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Мать: Алгазина Аграфена Всильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Алгазин Ерофей Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Алгазин Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Восприемник
11.08.1908
Лаврентий Федотович Седельников
Рождение ребёнка
30.03.1913

Сын: Алгазин Евтихей Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Алгазин Ереней Григорьевич

Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.