Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Алгазин Ерофей Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Алгазин Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна
Восприемник
11.08.1908
Лаврентий Федотович Седельников
Рождение ребёнка
30.03.1913
Сын: Алгазин Евтихей Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Алгазин Ереней Григорьевич
Мать ребёнка: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно