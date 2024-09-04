Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Алгазин Ерофей Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Алгазин Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
30.03.1913
Сын: Алгазин Евтихей Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Алгазин Ереней Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Смерть
Неизвестно