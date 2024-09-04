Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Алгазин Ерофей Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Алгазин Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
30.03.1913

Сын: Алгазин Евтихей Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
1915

Сын: Алгазин Ереней Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.