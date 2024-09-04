Алгазин Евтихей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Евтихей Григорьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

30.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913

Отец: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Мать: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.04.1913
Ф.16, оп.2, д. 1125 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1913 год | Стр.6 | 6. | Месяц, число, место рождения: | Марта тридцатого числа тысяча девятьсот т... Показать все
Смерть
Неизвестно

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