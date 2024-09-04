Алгазин Евтихей Григорьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения30.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.04.1913
Ф.16, оп.2, д. 1125 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1913 год | Стр.6 | 6. | Месяц, число, место рождения: | Марта тридцатого числа тысяча девятьсот т... Показать все
Смерть
Неизвестно