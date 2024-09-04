Алгазин Илларион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Илларион Григорьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Мать: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Евдокия Макаровна

Восприемник
19.04.1912 ст.
Ирина Ерофеевна Алгазина
Восприемник
26.12.1914
Евгения Фёдоровна Седельникова
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алгазин Иван Илларионович

Мать ребёнка: Алгазина Евдокия Макаровна

Смерть
26.03.1942

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