Алгазин Илларион Григорьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения1902
Дата смерти26.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
19.04.1912 ст.
Ирина Ерофеевна Алгазина
Восприемник
26.12.1914
Евгения Фёдоровна Седельникова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алгазин Иван Илларионович
Мать ребёнка: Алгазина Евдокия Макаровна
Смерть
26.03.1942