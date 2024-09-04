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Алгазин Ерофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Мать: Алгазина (Седельникова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: (Алгазина) Ирина Ерофеевна

Мать ребёнка: Алгазина Анна Емельяновна

Восприемник
21.05.1912
Василиск Григорьевич Алгазин
Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Алгазин Андрей Ерофеевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
26.06.1921

Сын: Алгазин Матвей Ерофеевич

Мать ребёнка: Алгазина Анна Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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