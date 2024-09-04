Алгазин Ерофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1912
Дочь: (Алгазина) Ирина Ерофеевна
Мать ребёнка: Алгазина Анна Емельяновна
Восприемник
21.05.1912
Василиск Григорьевич Алгазин
Рождение ребёнка
23.11.1913
Мать ребёнка: Алгазина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
26.06.1921
Мать ребёнка: Алгазина Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно