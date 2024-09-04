Алгазина Аграфена Всильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович
Сын: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович
Сын: Алгазин Милитей (Милентий) Автомович (Автономович)
Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович
Сын: Алгазин Епифаний Автомович (Автономович)
Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович
Сын: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)
Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович
Сын: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)
Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович