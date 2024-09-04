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Алгазина Аграфена Всильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Сын: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Алгазин Милитей (Милентий) Автомович (Автономович)

Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1862 ст.

Сын: Алгазин Епифаний Автомович (Автономович)

Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Алгазин Демид (Диомид) Автомович (Автономович)

Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Алгазин Григорий Автомович (Автономович)

Отец ребёнка: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Смерть
До 1897

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