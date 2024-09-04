Алгазин Милитей (Милентий) Автомович (Автономович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Милитей (Милентий) Автомович (Автономович)

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Мать: Алгазина Аграфена Всильевна

Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Рождение ребёнка
До 1905 ст.

Сын: Алгазин Николай Милитеевич (Милентьевич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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