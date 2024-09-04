Алгазин Милитей (Милентий) Автомович (Автономович)
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Рождение ребёнка
До 1905 ст.
Сын: Алгазин Николай Милитеевич (Милентьевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно