Алгазин Епифаний Автомович (Автономович)
Место рожденияОмская обл. с.Седельниково
Дата рождения15.04.1862 ст.
Дата смерти31.08.1862 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.05.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Смерть
31.08.1862 ст.
Причина смерти: поносом | ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Похороны
15.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви