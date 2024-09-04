Алгазин Епифаний Автомович (Автономович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Епифаний Автомович (Автономович)

Место рождения

Омская обл. с.Седельниково

Дата рождения

15.04.1862 ст.

Дата смерти

31.08.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1862 ст.

Отец: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Мать: Алгазина Аграфена Всильевна

ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.05.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Смерть
31.08.1862 ст.
Причина смерти: поносом | ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви
Похороны
15.09.1862 ст.
ИА Омской области | Ф.16 оп.2 д. 218 | Метрическая книга Усть-Тарской петропавловской церкви

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