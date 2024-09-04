Алгазин Ефим Автомович (Автономович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

Вычислено 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.

Отец: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Мать: Алгазина Аграфена Всильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна

Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Бракосочетание
13.01.1878 ст.

Жена: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна

Венчался в Свято-Троицкой церкви с.Седельниково как провославный
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Алгазин Марк Ефимович

Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Седельникова (Алгазина) Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: (Алгазина) Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна

Смерть
Неизвестно

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