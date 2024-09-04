Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рожденияВычислено 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна
Упоминание
Неизвестно
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года
Бракосочетание
13.01.1878 ст.
Венчался в Свято-Троицкой церкви с.Седельниково как провославный
Рождение ребёнка
1880 ст.
Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Седельникова (Алгазина) Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: (Алгазина) Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна
Смерть
Неизвестно