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Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна

Место рождения

Тобольская губерния Тарский уезд Бергамакская волость д.Вятская

Дата рождения

Вычислено 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Бракосочетание
13.01.1878 ст.

Муж: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Венчался в Свято-Троицкой церкви с.Седельниково как провославный
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Алгазин Марк Ефимович

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Седельникова (Алгазина) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: (Алгазина) Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)

Смерть
Неизвестно

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