Алгазина (Одинцова) Марфа Денисовна
Место рожденияТобольская губерния Тарский уезд Бергамакская волость д.Вятская
Дата рожденияВычислено 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Бракосочетание
13.01.1878 ст.
Венчался в Свято-Троицкой церкви с.Седельниково как провославный
Рождение ребёнка
1880 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Седельникова (Алгазина) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: (Алгазина) Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Автомович (Автономович)
Смерть
Неизвестно