Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Алгазин Автом (Автоном Артамон) (Автоном, Артамон) Петрович

Мать: Алгазина Аграфена Всильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Петр Антипович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1877 ст.

Дочь: (Седельникова) Домника Петровна

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Седельников Осип Петрович

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888 ст.

Дочь: Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: (Седельникова) Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Седельников Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Седельников Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович

Смерть
Неизвестно

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