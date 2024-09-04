Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1877 ст.
Дочь: (Седельникова) Домника Петровна
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Седельников Осип Петрович
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888 ст.
Дочь: Избышева (Седельникова) Улита Петровна
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: (Седельникова) Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Седельников Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Седельников Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Седельников Петр Антипович
Смерть
Неизвестно