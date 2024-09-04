Избышева (Седельникова) Улита Петровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рожденияМежду 1885 и 1888 ст.
Дата смертиОколо ?.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1888 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Избышев Артемий Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: (Избышева) Ефросинья Артемьевна
Отец ребёнка: Избышев Артемий Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1914
Дочь: (Избышева) Матрёна Артемьевна
Отец ребёнка: Избышев Артемий Иванович
Смерть
Около ?.02.1950