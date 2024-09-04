Избышева (Седельникова) Улита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

Между 1885 и 1888 ст.

Дата смерти

Около ?.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1888 ст.

Отец: Седельников Петр Антипович

Мать: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Избышев Артемий Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.

Сын: Избышев Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Избышев Артемий Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: (Избышева) Ефросинья Артемьевна

Отец ребёнка: Избышев Артемий Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1914

Дочь: (Избышева) Матрёна Артемьевна

Отец ребёнка: Избышев Артемий Иванович

Смерть
Около ?.02.1950

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