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Седельников Петр Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1877 ст.

Дочь: (Седельникова) Домника Петровна

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Седельников Осип Петрович

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888 ст.

Дочь: Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: (Седельникова) Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Седельников Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Седельников Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Смерть
Неизвестно

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