Седельников Петр Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1877 ст.
Дочь: (Седельникова) Домника Петровна
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Седельников Осип Петрович
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1888 ст.
Дочь: Избышева (Седельникова) Улита Петровна
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: (Седельникова) Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Седельников Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Седельников Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна
Смерть
Неизвестно