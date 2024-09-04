Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Седельников Петр Антипович

Мать: Седельникова (Алгазина) Соломея Автомовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алгазина (Седельникова) Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1908

Сын: Седельников Лаврентий Федотович

Отец ребёнка: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Восприемник
27.09.1911
Ефросинья Артемьевна Избышева
Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: (Седельникова) Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Смерть
Неизвестно

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