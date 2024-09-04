Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алгазина (Седельникова) Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1908
Сын: Седельников Лаврентий Федотович
Отец ребёнка: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович
Восприемник
27.09.1911
Ефросинья Артемьевна Избышева
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: (Седельникова) Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович
Смерть
Неизвестно