(Седельникова) Евгения Фёдоровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения21.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1914
Крещение
26.12.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.19 | 35. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцать первого числа тысяча де... Показать все
Смерть
Неизвестно