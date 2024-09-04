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(Седельникова) Евгения Фёдоровна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

21.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Место
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Рождение
21.12.1914

Отец: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Мать: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Крещение
26.12.1914
Ф.16, оп.2, д. 1193 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1914 год | Стр.19 | 35. | Месяц, число, место рождения: | Декабря двадцать первого числа тысяча де... Показать все
Смерть
Неизвестно

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