Седельников Фёдор (Федот) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алгазина (Седельникова) Наталья Федотовна

Мать ребёнка: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Рождение ребёнка
03.08.1908

Сын: Седельников Лаврентий Федотович

Мать ребёнка: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: (Седельникова) Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Смерть
Неизвестно

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