Седельников Фёдор (Федот) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алгазина (Седельникова) Наталья Федотовна
Мать ребёнка: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1908
Сын: Седельников Лаврентий Федотович
Мать ребёнка: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: (Седельникова) Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна
Смерть
Неизвестно