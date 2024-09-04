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Седельников Лаврентий Федотович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

03.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1908

Отец: Седельников Фёдор (Федот) Михайлович

Мать: Седельникова (Седельникова) Соломея Петровна

Крещение
11.08.1908
Книга Седельниковской рождественской старообрядческой общины Седельниковской волости Тарского уезда о внесении родившихся на 1908 год. Копия. ф.И152, оп.35, д.808 | 11 августа 1908 | Совершено таинст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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