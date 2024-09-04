Седельников Лаврентий Федотович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения03.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1908
Крещение
11.08.1908
Книга Седельниковской рождественской старообрядческой общины Седельниковской волости Тарского уезда о внесении родившихся на 1908 год. Копия. ф.И152, оп.35, д.808 | 11 августа 1908 | Совершено таинст... Показать все
Смерть
Неизвестно