Избышев Артемий Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения23.03.1885
Дата смерти28.07.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Избышева (Седельникова) Улита Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: (Избышева) Ефросинья Артемьевна
Мать ребёнка: Избышева (Седельникова) Улита Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1914
Дочь: (Избышева) Матрёна Артемьевна
Мать ребёнка: Избышева (Седельникова) Улита Петровна