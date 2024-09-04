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Избышев Артемий Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

23.03.1885

Дата смерти

28.07.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Рождение ребёнка
18.03.1908 ст.

Сын: Избышев Фёдор Артемьевич

Мать ребёнка: Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: (Избышева) Ефросинья Артемьевна

Мать ребёнка: Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1914

Дочь: (Избышева) Матрёна Артемьевна

Мать ребёнка: Избышева (Седельникова) Улита Петровна

Смерть
28.07.1919

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