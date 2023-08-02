Фурсова Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1846

Сын: Фурсов Иоан Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении и смерти за 1846г. Христорождественская церковь с.Дросково
Бракосочетание
До 1846

Муж: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Церковь села Дросково
Рождение ребёнка
13.06.1850

Сын: Фурсов Иуда Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-715 м/к о рождении за 1850г.
Рождение ребёнка
22.11.1852

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г / зап.№ 211 / . Христорождественская церковь с.Дросково
Рождение ребёнка
22.11.1852

Сын: Фурсов Митрофан Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. Христорождественская церковь с.Дросково
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фурсов Хрисанф Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Фурсов Петр Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович

Бейсуг, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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