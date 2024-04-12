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Фурсов Иоан Семенович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.01.1846

Дата смерти

29.08.1846

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1846

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении и смерти за 1846г. Христорождественская церковь с.Дросково
Работа или профессия
С 06.01.1846 по 29.08.1846
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Однодворец
Крещение
06.01.1846
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении за 1846г. | Godparents:Однодворец Конарев Николай Евсеевич и дочь однодворца Жердева Федора Ермолаевича - Агриппина
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
01.08.1846
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
29.08.1846
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: В молодом возрасте | ГАОО Ф-220-2-718 м/к о смерти за 1846г.
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