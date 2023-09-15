Фурсов Семен Антонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Фурсов Антон Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1846
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении и смерти за 1846г. Христорождественская церковь с.Дросково
Бракосочетание
До 1846
Жена: Фурсова Зинаида Петровна
Церковь села Дросково
Рождение ребёнка
13.06.1850
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
ГАОО Ф-220-2-715 м/к о рождении за 1850г.
Рождение ребёнка
22.11.1852
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г / зап.№ 211 / . Христорождественская церковь с.Дросково
Рождение ребёнка
22.11.1852
Сын: Фурсов Митрофан Семенович
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. Христорождественская церковь с.Дросково
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
Смерть
После 1889
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Фурсова Зинаида Петровна
Бейсуг, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно