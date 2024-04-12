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Фурсов Иуда Семенович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

13.06.1850

Дата смерти

08.09.1858

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1850

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-715 м/к о рождении за 1850г.
Работа или профессия
С 18.06.1850 по 08.09.1858
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Новодворцы
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
08.09.1858
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь | ГАОО Ф-220-2-717 м/к об умерших за 1858г Христорождественская церковь с.Дросково
Похороны
09.09.1858
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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