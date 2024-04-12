Фурсов Иуда Семенович
Место рождения
Дата рождения13.06.1850
Дата смерти08.09.1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1850
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
ГАОО Ф-220-2-715 м/к о рождении за 1850г.
Работа или профессия
С 18.06.1850 по 08.09.1858
Новодворцы
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
08.09.1858
Причина смерти: Болезнь | ГАОО Ф-220-2-717 м/к об умерших за 1858г Христорождественская церковь с.Дросково
Похороны
09.09.1858