(Фурсова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фурсова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

22.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1852

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г / зап.№ 211 / . Христорождественская церковь с.Дросково
Крещение
23.11.1852
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. | Godparents:Гос.крестьяне Платон Филатов и Филатова Егора Матвеевича жена Ксения Тимофеевна; Конарев Николай Евсеевич и Филатова Дмитрия Антоновича дочь д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Однодворцы
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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