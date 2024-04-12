Фурсов Митрофан Семенович
Место рождения
Дата рождения22.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1852
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. Христорождественская церковь с.Дросково
Работа или профессия
С 22.11.1852
Ододворец
Крещение
23.11.1852
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. | Godparents:Гос.крестьяне Платон Филатов и Филатова Егора Матвеевича жена Ксения Тимофеевна; Конарев Николай Евсеевич и Филатова Дмитрия Антоновича дочь д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно