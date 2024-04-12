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Фурсов Хрисанф Семенович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

14.09.1858

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
С 1856 по 14.09.1858
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Похороны
10.09.1858
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
14.09.1858
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь | ГАОО Ф-220-2-717 м/к о смерти за 1858г. Христорождественской церкви с.Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ.
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