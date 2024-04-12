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Фурсов Петр Семенович

Место рождения

Бейсуг, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

27.03.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Бейсуг, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 30.10.1941 по 27.03.1945
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Призван Ладожским РВК
Военная награда
08.09.1944
3-й Украинский фронт , Приказ № 07/Н,819 Арт.полк 295 стрелковой Херсонской Краснознаменной ,ордена "Суворова" 5 ударной армии
Медаль За отвагу" ЦАМО,Ф - 33-690155-1749,зап.№ 33244464
Военная награда
09.05.1945
1-й Белорусский фронт, 819 Арт.полк 295 Стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизия
Орден "Отечественной Войны-2-й.ст"/посмертно/ Приказ № 42/Н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Евдокия Федоровна

Похороны
27.03.1945
Братская могила Германия Бранденбург, с.Тамзель
Смерть
27.03.1945
Германия Бранденбург, с.Тамзель
Причина смерти: На войне
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