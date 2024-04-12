Фурсов Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти27.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
Военная служба
С 30.10.1941 по 27.03.1945
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Призван Ладожским РВК
Военная награда
08.09.1944
3-й Украинский фронт , Приказ № 07/Н,819 Арт.полк 295 стрелковой Херсонской Краснознаменной ,ордена "Суворова" 5 ударной армии
Медаль За отвагу" ЦАМО,Ф - 33-690155-1749,зап.№ 33244464
Военная награда
09.05.1945
1-й Белорусский фронт, 819 Арт.полк 295 Стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизия
Орден "Отечественной Войны-2-й.ст"/посмертно/ Приказ № 42/Н
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
27.03.1945
Братская могила Германия Бранденбург, с.Тамзель
Смерть
27.03.1945
Германия Бранденбург, с.Тамзель
Причина смерти: На войне