Блинова (Семенова) Любовь Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Семенова) Любовь Варфоломеевна

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Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.09.1903

Дата смерти

17.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1903

Отец: Семенов Варфоломей Сергеевич

Мать: Семенова Параскева Корнеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.05.1922

Сын: Блинов Николай Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1926

Дочь: Ионова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.01.1933

Сын: Блинов Петр Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Блинов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1938

Дочь: Морозова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.08.1940

Сын: Блинов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.01.1945

Сын: Блинов Иван Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Петр Павлович

Смерть
17.12.1960
Николаев, Львівська область
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