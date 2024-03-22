Блинова (Семенова) Любовь Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1903
Дата смерти17.12.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1903
Рождение ребёнка
14.05.1922
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
24.03.1926
Дочь: Ионова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1933
Сын: Блинов Петр Петрович
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.06.1935
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1938
Дочь: Морозова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
14.08.1940
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
10.01.1945
Сын: Блинов Иван Петрович
Отец ребёнка: Блинов Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Петр Павлович
Смерть
17.12.1960
Николаев, Львівська область