Блинов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения14.05.1922
Дата смерти28.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1922
Отец: Блинов Петр Павлович
Военная служба
15.02.1941
Тулун, город Тулун, Иркутская область
198 гв. сп 68 гв. сд 46 А 3 УкрФ | Тулунский РВК, Иркутская обл., Тулунский р-н
Военная награда
С 14.07.1944 по 15.07.1944
Верхобуж, Львівська область
Орден Отечественной войны I степени | В момент выбытия из строя командира 1-ого стрелкового батальона тов. Блинов по собственной инициативе принял на себя командование ротой. Отбив все попытки немцев ... Показать все
Военная награда
С 03.11.1944 по 13.12.1944
В районе боев на подступах к городу Будапешт
Орден Красной Звезды | Во время прорыва обороны противника севернее села Дунахарешти лично тов. Блинов, находясь в подразделениях 2-ого стрелкового батальона, руководил стрелковыми ротами в прорыве ми... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1948
Дочь: Семейкина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Блинова Тамара
Рождение ребёнка
06.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Тамара
Смерть
28.05.2007
Николаев, Львівська область