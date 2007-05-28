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Блинов Николай Петрович

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Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.05.1922

Дата смерти

28.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1922

Отец: Блинов Петр Павлович

Мать: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Военная служба
15.02.1941
Тулун, город Тулун, Иркутская область
198 гв. сп 68 гв. сд 46 А 3 УкрФ | Тулунский РВК, Иркутская обл., Тулунский р-н
Военная награда
С 14.07.1944 по 15.07.1944
Верхобуж, Львівська область
Орден Отечественной войны I степени | В момент выбытия из строя командира 1-ого стрелкового батальона тов. Блинов по собственной инициативе принял на себя командование ротой. Отбив все попытки немцев ... Показать все
Военная награда
С 03.11.1944 по 13.12.1944
В районе боев на подступах к городу Будапешт
Орден Красной Звезды | Во время прорыва обороны противника севернее села Дунахарешти лично тов. Блинов, находясь в подразделениях 2-ого стрелкового батальона, руководил стрелковыми ротами в прорыве ми... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1948

Дочь: Семейкина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Блинова Тамара

Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Тамара

Смерть
28.05.2007
Николаев, Львівська область
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