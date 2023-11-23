город Тулун, город Тулун, город Тулун, Иркутская область (на 2019) — Familio

Тулун

город Тулун, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Тулуновская волость
150Тулуновское с., вол. пр.крестьяне и поселенцы2482

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Нижне-Удинский округ, Тулуновская волость
село Тулун
Иркутская губерния, Нижне-Удинский округ
село Тулун

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13446Тулунгород обл.подч.54°33'100°35'N-47-058

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, город Тулун
25732000001г Тулунгород
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