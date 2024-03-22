Блинов Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1897
Дата смерти07.11.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1897
Отец: Блинов Павел Иванович
Мать: Блинова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
14.05.1922
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Рождение ребёнка
24.03.1926
Дочь: Ионова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Рождение ребёнка
28.01.1933
Сын: Блинов Петр Петрович
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Рождение ребёнка
05.06.1935
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Рождение ребёнка
29.11.1938
Дочь: Морозова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Рождение ребёнка
14.08.1940
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Рождение ребёнка
10.01.1945
Сын: Блинов Иван Петрович
Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1967
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область