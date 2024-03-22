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Блинов Петр Павлович

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Место рождения

Волково, Железногорский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.12.1897

Дата смерти

07.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1897

Отец: Блинов Павел Иванович

Мать: Блинова Анна Трофимовна

Волково, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.05.1922

Сын: Блинов Николай Петрович

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1926

Дочь: Ионова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.01.1933

Сын: Блинов Петр Петрович

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Блинов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1938

Дочь: Морозова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.08.1940

Сын: Блинов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.01.1945

Сын: Блинов Иван Петрович

Мать ребёнка: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Любовь Варфоломеевна

Смерть
07.11.1967
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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