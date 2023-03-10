Блинова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Блинов Петр Павлович
Отец ребёнка: Блинов Павел
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Блинов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубина Елена Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Ефим Павлович
Отец ребёнка: Блинов Павел
Смерть
Неизвестно