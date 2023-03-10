Блинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Блинов Петр Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Блинов Павел Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубина Елена Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Игнат Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Степан Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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