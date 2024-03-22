Блинов Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1902
Дата смерти13.02.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902
Отец: Блинов Павел Иванович
Мать: Блинова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна
Смерть
13.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно