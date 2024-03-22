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Блинов Павел Павлович

Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

10.03.1902

Дата смерти

13.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902

Отец: Блинов Павел Иванович

Мать: Блинова Анна Трофимовна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Леонид Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна

Смерть
13.02.1942
Щелоково, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Щелоково, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
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