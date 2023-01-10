Морозова (Блинова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Блинова) Надежда Петровна

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Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

29.11.1938

Дата смерти

10.01.2023

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1938

Отец: Блинов Петр Павлович

Мать: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
С 1957 по 1958
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Телефонистка | Центральный Иркутский телеграф
Работа или профессия
С 1958 по 1962
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Швея-мотористка | Иркутская швейная фабрика
Бракосочетание
17.11.1960

Муж: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Образование
Между 1960 и 1965
техникум
Ангарский техникум легкой промышленности | Конструктор-модельер
Рождение ребёнка
10.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 1965 по 1993
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Модельер-конструктор | Иркутский Дом моделей
Рождение ребёнка
13.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
10.01.2023
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Покровское кладбище, с. Коротояк
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