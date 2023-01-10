Морозова (Блинова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения29.11.1938
Дата смерти10.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1938
Отец: Блинов Петр Павлович
Работа или профессия
С 1957 по 1958
Телефонистка | Центральный Иркутский телеграф
Работа или профессия
С 1958 по 1962
Швея-мотористка | Иркутская швейная фабрика
Бракосочетание
17.11.1960
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
Между 1960 и 1965
техникум
Ангарский техникум легкой промышленности | Конструктор-модельер
Рождение ребёнка
10.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1965 по 1993
Модельер-конструктор | Иркутский Дом моделей
Рождение ребёнка
13.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище, с. Коротояк