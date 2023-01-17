Коротояк
Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8КОРОТОЯК. Уездный. (С пригородными слободами: Дмитриевскою, Покровскою, Успенскою, Архангельскою и Никольскою. В них считается: в Дмитриевской - дв. 247, жит. 797 м. п., Показать все При рр. Доне и Тихой Сосне.118382110737604258Церквей православных 5. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базаров 2 в неделю. Заводов 6: маслобойных 4, кирпичных 2.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7331Коротояксело50°59'с.ш.39°11'в.д.M-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20631440101с Коротояксело