село Коротояк, село Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Коротояк

Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Города
8КОРОТОЯК. Уездный. (С пригородными слободами: Дмитриевскою, Покровскою, Успенскою, Архангельскою и Никольскою. В них считается: в Дмитриевской - дв. 247, жит. 797 м. п., Показать все При рр. Доне и Тихой Сосне.118382110737604258Церквей православных 5. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базаров 2 в неделю. Заводов 6: маслобойных 4, кирпичных 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Острогожский район
7331Коротояксело50°59'с.ш.39°11'в.д.M-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Острогожский муниципальный район, Коротоякское сельское поселение
20631440101с Коротояксело
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