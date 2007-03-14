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Блинов Виктор Петрович

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Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.06.1935

Дата смерти

14.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935

Отец: Блинов Петр Павлович

Мать: Блинова Любовь Варфоломеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Блинов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Блинова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Около 01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Блинова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Любовь Николаевна

Смерть
14.03.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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