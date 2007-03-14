Блинов Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения05.06.1935
Дата смерти14.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935
Отец: Блинов Петр Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1957
Мать ребёнка: Блинова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Около 01.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Блинова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область