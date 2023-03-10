Блинова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Блинов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Блинов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Около 01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Блинов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно
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