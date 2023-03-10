Блинова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1948

Дочь: Семейкина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Блинов Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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