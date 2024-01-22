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Семенов Варфоломей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Сергей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: Семенова Еводкия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Рождение ребёнка
15.09.1903

Дочь: Блинова (Семенова) Любовь Варфоломеевна

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1907

Дочь: Семенова Анна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Рождение ребёнка
28.02.1911

Сын: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.07.1913

Сын: Семенов Стефан Варфоломеевич

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Рождение ребёнка
11.07.1918

Сын: Семенов Владимир Варфоломеевич

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Рождение ребёнка
08.11.1922

Сын: Семенов Дмитрий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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