Семенов Варфоломей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Сергей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: Семенова Еводкия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Рождение ребёнка
15.09.1903
Дочь: Блинова (Семенова) Любовь Варфоломеевна
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Рождение ребёнка
10.12.1907
Дочь: Семенова Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Рождение ребёнка
28.02.1911
Сын: Семенов Тимофей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Рождение ребёнка
13.07.1913
Сын: Семенов Стефан Варфоломеевич
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Рождение ребёнка
11.07.1918
Сын: Семенов Владимир Варфоломеевич
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Рождение ребёнка
08.11.1922
Сын: Семенов Дмитрий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Семенова (Шклярова) Параскева Корнеевна
Смерть
Неизвестно