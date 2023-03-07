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Семенов Дмитрий Варфоломеевич

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Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

08.11.1922

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922

Отец: Семенов Варфоломей

Мать: Семенова Прасковья Корнеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Лидия

Смерть
2004
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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