Семенов Дмитрий Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1922
Дата смерти2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922
Отец: Семенов Варфоломей
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Лидия
Смерть
2004
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область