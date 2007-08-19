Семенова (Аксенова) Лидия Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.02.1929
Дата смерти19.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область