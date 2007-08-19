Семенова (Аксенова) Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Аксенова) Лидия Егоровна

Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.02.1929

Дата смерти

19.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Дмитрий Варфоломеевич

Смерть
19.08.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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