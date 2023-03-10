Семенова Прасковья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Прасковья Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Блинова Любовь Варфоломеевна

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей

Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.11.1922

Сын: Семенов Дмитрий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Семенов Варфоломей

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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