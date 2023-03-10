Семенова Прасковья Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Блинова Любовь Варфоломеевна
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Семенов Тимофей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей
Рождение ребёнка
08.11.1922
Сын: Семенов Дмитрий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Семенов Варфоломей
Смерть
Неизвестно