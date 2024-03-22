Семенов Тимофей Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенова Варвара
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Семенова Варвара
Рождение ребёнка
1942
Сын: Семенов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Семенова Варвара
Рождение ребёнка
1945
Сын: Семенов Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Семенова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Варвара
Смерть
Неизвестно