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Семенов Тимофей Варфоломеевич

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Место рождения

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

28.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911

Отец: Семенов Варфоломей Сергеевич

Мать: Семенова Параскева Корнеевна

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенова Варвара

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Семенов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Семенова Варвара

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Семенов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Семенова Варвара

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Семенов Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Семенова Варвара

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Варвара

Смерть
Неизвестно
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