Семенова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Семенов Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Семенов Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно