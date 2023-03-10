Семенова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Семенов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Семенов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Семенов Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Тимофей Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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