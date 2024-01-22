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Семенов Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

17.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Козьма Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Варфоломей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.10.1913
Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

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