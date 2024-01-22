Семенов Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти17.10.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Варфоломей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.10.1913
Трактовая, Тулунский муниципальный район, Иркутская область