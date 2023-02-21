Олонцева (Потапова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонцева (Потапова) Антонина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1917

Дата смерти

25.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1917

Отец: Потапов Петр Васильевич

Мать: Потапова Анфиса Гавриловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Олонцева Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Олонцев Яков Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Олонцев Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Олонцев Яков Николаевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Олонцев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Олонцев Яков Николаевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масалитин Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олонцев Яков Николаевич

Смерть
25.10.1985
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