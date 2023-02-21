Олонцева (Потапова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1917
Дата смерти25.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1917
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Олонцева Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Олонцев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1940
Отец ребёнка: Олонцев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Олонцев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Олонцев Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1985