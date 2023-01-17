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Масалитин Иван Игнатьевич

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Место рождения

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

30.12.1913

Дата смерти

08.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Неведомый Колодезь, Яковлевский, Белгородская область
Призыв на военную службу
10.10.1935
Демобилизация
1937
Ранение
08.08.1943
Писаревка, Сумська область
Ранение
08.08.1943
Писаревка, Сумська область
Призыв на военную службу
1943
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Награда
06.11.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масалитин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олонцева Антонина Петровна

Смерть
08.11.1981
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