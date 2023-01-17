Масалитин Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1913
Дата смерти08.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
10.10.1935
Демобилизация
1937
Ранение
08.08.1943
Ранение
08.08.1943
Призыв на военную службу
1943
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Награда
06.11.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1981