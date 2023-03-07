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Олонцев Яков Николаевич

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Место рождения

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

27.04.1909

Дата смерти

14.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1909

Отец: Олонцев Николай Михайлович

Мать: Олонцева Елена Игнатьевна

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Военная служба
1929
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Демобилизация
1934
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Олонцева Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Олонцева Антонина Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Олонцев Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Олонцева Антонина Петровна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Олонцев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Олонцева Антонина Петровна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Призыв на военную службу
Около 1942
Осуждение
1942
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олонцева Антонина Петровна

Смерть
14.03.1943
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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