Олонцев Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1909
Дата смерти14.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1909
Военная служба
1929
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Демобилизация
1934
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Олонцева Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Олонцева Антонина Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1940
Мать ребёнка: Олонцева Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Олонцев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Олонцева Антонина Петровна
Призыв на военную службу
Около 1942
Осуждение
1942
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1943
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область