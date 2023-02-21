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Олонцева Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1887

Дата смерти

29.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1887

Отец: Чупин Игнатий Тимофеевич

Мать: Чупина Пелагея

Рождение ребёнка
27.04.1909

Сын: Олонцев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Олонцев Николай Михайлович

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: Журавлева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Олонцев Николай Михайлович

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Пинягина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Олонцев Николай Михайлович

Место жительства
После 1935
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олонцев Николай Михайлович

Смерть
29.01.1959
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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