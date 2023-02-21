Олонцева Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1887
Дата смерти29.01.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1887
Отец: Чупин Игнатий Тимофеевич
Мать: Чупина Пелагея
Рождение ребёнка
27.04.1909
Отец ребёнка: Олонцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1913
Дочь: Журавлева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Олонцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Пинягина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Олонцев Николай Михайлович
Место жительства
После 1935
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1959