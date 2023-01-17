Олонцев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонцев Николай Михайлович

Олонцев Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

19.12.1883

Дата смерти

19.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1883

Отец: Олонцев Михаил

Мать: Олонцева Милодора

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1909

Сын: Олонцев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Олонцева Елена Игнатьевна

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: Журавлева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Олонцева Елена Игнатьевна

Солодилова, Камышловский уезд, Пермская губерния
Попал в плен (военное)
Около 1916
Гельсберг, Германия, ныне Лидзбарк-Варминьски, Польша
Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Пинягина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Олонцева Елена Игнатьевна

Место жительства
После 1935
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олонцева Елена Игнатьевна

Смерть
19.05.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close