Олонцев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1883
Дата смерти19.05.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1883
Отец: Олонцев Михаил
Мать: Олонцева Милодора
Рождение ребёнка
27.04.1909
Мать ребёнка: Олонцева Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.07.1913
Дочь: Журавлева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Олонцева Елена Игнатьевна
Попал в плен (военное)
Около 1916
Гельсберг, Германия, ныне Лидзбарк-Варминьски, Польша
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Пинягина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Олонцева Елена Игнатьевна
Место жительства
После 1935
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1964